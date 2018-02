Wildreflectoren moeten reeën beschermen tegen voorbijrazende auto's

Jonge reeën gaan weg oversteken

Er leven op dit moment acht reeën in het bos dat eigendom is van Staatsbosbeheer. Boswachter Anouk Pattipeilohy: "De afgelopen tien jaar zijn er 32 reeën aangereden en we hopen dat de acht die er nu zijn niet worden doodgereden juist vanwege die wildreflectoren. Dat geldt zeker voor de periode die er nu aankomt, namelijk dat er jongen worden geboren, die op een zeker moment ook wel de weg zullen gaan oversteken."

Wildreflectoren moeten dieren behoeden voor botsing met auto's. (foto: Omroep Zeeland)

De provincie heeft voor dit stuk weg bij Axel gekozen voor blauwe reflectoren, maar het hadden ook de witte reflectoren of de bekende molentjes met gele vlakken kunnen zijn. Feit is dat de reflectoren de reeën, vossen, konijnen en hazen, behoeden voor een aanrijding met een auto.