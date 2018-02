Surrender maakt videoclip van protestlied Ontkoldere

Vol d'r Op is het eerste album van Surrender sinds de bezettingswijziging van 2015. Op het album staan tien nieuwe nummers. In vergelijking met vorige albums spelen de teksten een belangrijkere rol. Zanger Johan van de Swaluw: "Het was altijd: 'Teksten schrijven en klaar!', nu had ik zoiets van: 'Waar gaat het eigenlijk over?'"

Hij schreef de tekst van Ontkoldere na het zien van een documentaire over de Hedwigepolder. Johan: "Ik dacht: Ut bin oal spelletjes."

Op 16 maart presenteert Surrender het album tijdens een optreden in 't Beest. In het voorporgramma staat de Zeeuws-Vlaamse bande De Weidetulpjes.