Vermist meisje (14) uit Nieuwvliet weer terecht

Politieauto (foto: oz)

Het meisje werd achterhaald dankzij recherchewerk zegt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehaage, en ze maakt het goed. Maar over wat haar is overkomen en hoe ze in het noorden verzeild is geraakt wil hij weinig kwijt.

Politiewoordvoerder Uytdehaage: vermist meisje weer terecht

Tijdens de zoekacties vandaag zijn er volgens de politie veel mensen geweest die hebben meegeleefd en hebben proberen te helpen. Zij worden allemaal bedankt.