Film in de maak over 'zeilmeisje'

Laura Dekker in 2010 aan boord (foto: Omroep Zeeland)

Het zeilmeisje vertrok in 2010 vanuit Den Osse voor de reis die toen weken onderwerp van gesprek was. Het draaide vooral om de vraag of het wel verantwoord was dat zo'n jonge zeilster alleen alle gevaren ging trotseren.

Uiteindelijk maakte Dekker de reis met de Guppy en werd de jongste zeiler ooit die de solotocht rond de wereld voltooide.

Tegenwoordig woont ze in Nieuw-Zeeland.

