Zeeuwse streekdracht, maar dan nét een beetje hipper

In de Grote Kerk in Zierikzee mogen de vrouwen het eerste exemplaar uitpakken. "Ik heb hiervan gedroomd, ik kan niet geloven dat ik het echt vast heb", aldus een blije Jolien Sturm, die het boek over streekdracht in haar handen houdt.

Geen kleermakers meer

Het boek is een naslagwerk, maar er staan ook patronen in om zelf mee aan de slag te gaan. Volgens Liza van der Heijden was daar behoefte aan: "We hebben eerder een boek gemaakt over streekdracht en toen werd hier echt om gevraagd. Je kunt nergens meer streekdracht kopen, want dat werd vroeger door gespecialiseerde kleermakers gemaakt. Daarom is het fijn dat we het nu zelf kunnen maken."

Jeanine Dekker, Jolien Sturm, Liza van der Heijden en Susan Bakx zijn apetrots op hun boek (foto: Omroep Zeeland)

De vrouwen stralen wanneer ze vertellen over hun project. Maar wat vooral opvalt zijn de kleren. Modeontwerper Susan Bakx: "We hebben een mix gemaakt van modern en klassiek. Zo wordt het een stuk draagbaarder. Het zit echt lekker!" De dames hopen dat anderen, net als zij, met veel plezier in de hippe streekdracht zullen gaan lopen. Waarmee het erfgoed bewaard blijft.