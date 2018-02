Groene Ster onderuit tegen oppermachtige landskampioen

Saïd Bouzambou kon een nederlaag tegen 't Knooppunt niet voorkomen. (foto: Paul ten Hacken)

't Knooppunt, dat wordt getraind door Hicham Benhammou uit Tholen, schoot tegen Groene Ster uit de startblokken. Binnen twee minuten stonden de bezoekers al op een 0-2 voorsprong. Na acht minuten spelen deed Groene Ster via Hicham El Kaddouri wel iets terug, maar al voor rust werd het duel door nog drie treffers van de ploeg uit Amsterdam al in het slot gegooid (1-5).

Geen spanning

In het begin van de tweede helft gaf Groene Ster via Badr Belhadj de aanzet voor een comeback, maar zover liet 't Knooppunt het niet komen. Na de 2-6 scoorde doelman Karim Ben Sellam de derde treffer van de avond voor de Walcherse formatie, maar het slotakkoord was weer voor de ploeg van Benhammou (3-8).

Door de nederlaag blijft Groene Ster de nummer acht op de ranglijst in de Eredivisie. De achterstand op de vierde plaats, die recht geeft op deelname aan de play-offs om de landstitel is opgelopen naar zes punten.