Amateurvoetbal heeft last van winterweer

Afgelastingen door slechte veldcondities (foto: Orange Pictures)

Een overzicht van de afgelaste wedstrijden vandaag:

Hoofdklasse A

In de Hoofdklasse A speelt Hoek vanmiddag niet. Het veld van Smitshoek in Barendrecht is onbespeelbaar. Het is de enige afgelaste wedstrijd in deze klasse.

De afgelastingen van vandaag in de Hoofdklasse A (foto: Omroep Zeeland)

1e klasse B

In deze klasse gaan de vijf wedstrijden die op het programma staan voorlopig door. Kloetinge speelt thuis op kunstgras tegen SHO. Bruse Boys was dit weekend al vrij.

In de 1e klasse B gaan alle wedstrijden vanmiddag door (foto: Omroep Zeeland)

2e klasse E

In deze klasse is een streep gezet door drie wedstrijden. MZC'11-SSV'65, Terneuzense Boys-De Meeuwen, Arnemuiden-Prinsenland en Zwaluwe-Klundert (19.00 uur) gaan wel door.

De afgelastingen in de 2e klasse E (foto: Omroep Zeeland)

3e klasse A

Tot nu toe twee afgelastingen in deze klasse. Op enkele andere velden volgt later nog een herkeuring.

De afgelastingen in de 3e klasse A (foto: Omroep Zeeland)

3e klasse B

Ook in deze klasse geen volledig programma door de slechte staat van de velden. Vijf wedstrijden gaan niet door.

De afgelastingen in de 3e klasse B (foto: Omroep Zeeland)

4e klasse A

De Walcherse derby tussen Domburg en De Noormannen wordt vanmiddag niet gespeeld. Het is één van drie wedstrijden die niet doorgaan.

De afgelastingen in de 4e klasse A (foto: Omroep Zeeland)

4e klasse B

In deze klasse gaat voorlopig één wedstrijd niet door.

Eén afgelasting in de 4e klasse B (foto: Omroep Zeeland)

Zondagvoetbal

In het zondagvoetbal is GOES-Meerssen in de Hoofdklasse B voorlopig de enige wedstrijd die is afgelast.

Aanvullingen

Is jouw club ook afgelast en staat hij er niet bij? Of heb je andere aanvullingen? Mail naar sport@omroepzeeland.nl.