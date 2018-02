Winkel in Sas van Gent 'verkoopt' pillen, cocaïne en joints

Hennepkwekerij in kelder van winkel (foto: Politie Zeeland)

In de winkel aan de Kleine Markt werden zo'n anderhalve kilo softdrugs, halve kilo harddrugs, bijna negenhonderd xtc-pillen en ruim honderd joints gevonden. In de kelder, onder de winkel, ontdekten de agenten een hennepkwekerij met tweehonderd planten.

Drie aanhoudingen

Bij de inval zijn twee mannen in de winkel, van 45 en 50 jaar uit Sas van Gent, aangehouden. De derde aanhouding, van een 26-jarige man uit Sas van Gent, vond plaats in de Glacisstraat. De drie zijn meegenomen naar het politiecellencomplex en hebben gisteravond al te horen gekregen dat ze voorlopig vast blijven zitten.

Een 'klant' in de winkel die speed had gekocht is diezelfde dag door de officier van justitie naar huis gestuurd met een werkstraf van zestig uur.

Airsoft wapen (foto: Politie Zeeland)

Naar aanleiding van de inval in de winkel zijn agenten ook naar een woning aan de Noordstraat in Sas van Gent gegaan. Daar vonden ze spullen die normaal gesproken gebruikt worden voor een hennepkwekerij, zoals lampen en filters. Ook lag in de woning een airsoft-wapen (balletjeswapen). De spullen zijn in beslag genomen.