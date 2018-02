Deel dit artikel:











Pijnlijke nederlaag Van 't Westende in Düsseldorf

Sam van 't Westende is in de eerste ronde van het Grand Prix toernooi in Düsseldorf uitgeschakeld. De judoka uit Vlissingen kwam tegen de Fransman Pierre Duprat een waza-ari voor, maar gaf de zege toch nog uit handen. Daardoor zit het toernooi er voor Van 't Westende meteen weer op.

Sam van 't Westende (foto: Orange Pictures) Van 't Westende, die negentiende staat op de wereldranglijst tot 73 kilogram, begon sterk aan de wedstrijd tegen Duprat. De Fransman (nummer 20 op de mondiale ranking) werd getrakteerd op een waza-ari en voor Van 't Westende leek die voorsprong voldoende voor het bereiken van de volgende ronde. Bij een eigen actie ging het vervolgens toch nog fout voor de beste Zeeuwse judoka van dit moment. Hij probeerde Duprat over zich heen te gooien (opofferingstechniek), kwam daarbij zelf op zijn rug te liggen, met een houdgreep en ippon tot gevolg.