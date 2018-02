Frank van Pamelen schrijft tweede thriller: De Vliegende Hollander

Het is de tweede thriller van Van Pamelen. Eind 2015 verscheen De Wraak van Vondel waarvan meer dan 10.000 exemplaren zijn verkocht.

De Vliegende Hollander begint met Pasen 2016. Professor Olivier Huizinga treft in Terneuzen het lijk aan van een Vlaamse collega. Bij het lijk ligt een brief met een fragment uit De Vliegende Hollander. Het onderzoek naar de doodsoorzaak ontwikkelt zich tot een speurtocht langs vergeelde romanregels, raadselachtige afbeeldingen en religieuze relikwieën.

Opgegroeid in Terneuzen

De schrijver was altijd al van plan iets met het wereldberoemde verhaal te doen. Als geboren en getogen Terneuzenaar is hij opgegroeid met het verhaal van De Vliegende Hollander. Volgens de overlevering kwam het schip van kapitein Willem van der Decken in de macht van de duivel en vaart het voor eeuwig rond in de buurt van Kaap de Goede Hoop.

Schrijver Frank van Pamelen over zijn tweede thriller

Net als in De Wraak van Vondel legt Van Pamelen verrassende dwarsverbanden en vermengt hij feit met fictie. De keuze om opnieuw het personage van literatuurhistoricus Prof. Olivier Huizinga op te voeren, is niet toevallig. Hij is bij uitstek de figuur waarin Van Pamelen, naar eigen zeggen, zijn 'licht autistische taalfascinaties kwijt kan'.

Frank van Pamelen (foto: Uitgeverij Ambo | Anthos)

Frank van Pamelen (Terneuzen 1965) woont in Tilburg en is theatermaker, columnist en schrijver. Hij is columnist van het Brabants Dagblad en levert wekelijks bijdragen over taal in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1.

De presentatie van De Vliegende Hollander is zaterdag 24 februari in het gelijknamige Museum-eetcafé in Terneuzen.