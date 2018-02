Kloetinge verlengt zegereeks ook tegen SHO

Kloetinge begon door de goede resultaten van de laatste weken als grote favoriet aan de thuiswedstrijd. Ook omdat tegenstander SHO al vier keer achter elkaar niet had gewonnen. De eerste goede kans was dan ook voor Kloetinge, maar Maarten van Vooren (vorige week nog twee keer trefzeker als invaller) miste. In de tiende minuut was het wel raak toen een voorzet van Van Vooren door Jeroen Kokje van SHO achter zijn eigen doelman werd gewerkt.

De Bonte

Lang kon Kloetinge niet genieten van de voorsprong, want tien minuten later was het alweer gelijk toen Larby El Harouchi een voorzet achter Mitchell Braafhart werkte. In de slotfase van de eerste helft kreeg SHO via Rijsdijk zelfs een goede kans om op voorsprong te komen, maar hij miste en aan de andere kant wist Kloetinge vlak voor rust nog wel te scoren. Spits Tom de Bonte zorgde voor de 2-1 ruststand.

In de tweede helft gooide Kloetinge de wedstrijd vrij snel in het slot. Na iets minder dan een uur spelen besliste Roy Mulder de wedstrijd door de 3-1 binnen te schieten. In het restant van de wedstrijd speelde Kloetinge het duel rustig uit. De overwinning kwam geen moment meer in gevaar en er werd niet meer gescoord.

Periodetitel

Door de overwinning en het gelijkspel tussen koploper SC Feyenoord en Brielle heeft Kloetinge nu nog maar één punt achterstand op Brielle in de strijd om de tweede periodetitel. Kloetinge moet nog twee wedstrijden winnen om de periodetitel veilig te stellen. De ploeg van trainer Marcel Lourens speelt nog thuis tegen Nieuw Lekkerland (3 maart) en thuis tegen Brielle. Die laatste wedstrijd zou op 10 maart dus een rechtstreeks duel om de periode kunnen worden.

1e klasse B

stand 2e periode (negen duels) 1. Brielle 8-20 2. Kloetinge 7-19 3. SC Feyenoord 7-17 4. Heinenoord 8-13 5. Nieuw-Lekkerland 6-10 Feyenoord won de eerste periodetitel.

Scoreverloop

1-0 Kokje (10/ed)

1-1 El Harouchi (21)

2-1 De Bonte (45+1)

3-1 Mulder (57)

Opstelling Kloetinge

Braafhart, Wuyts, Jaap Esser, De Jonge, Jansen, Mulder, Van Keulen, Van Tiggele (Ozgan/83), Van Vooren (Schuit/88), De Bonte, Van der Poel