Opnieuw overwinning Oemoemenoe in kampioenspoule

Oemoemenoe heeft de tweede wedstrijd op rij in de kampioenspoule van de Ereklasse gewonnen. In Sassenheim versloeg de ploeg van trainer Herbert van der Waal The Bassets met 12-37. Hierdoor blijft Oemoemenoe op de vierde plaats staan in de stand.

Vanaf het begin ging het al goed met Oemoemenoe, want de Middelburgers stonden na twee minuten spelen al op 0-3 voor. Het was Gregory Bannister die de penalty benutte. Binnen tien minuten werd het zelfs 0-10 toen opnieuw Bannister scoorde, dit keer uit een try. En weer tien minuten later werd het uit opnieuw een try 0-15. Kort Daarna deed The Bassets iets terug door zowel de try als de conversie te benutten. Het stond toen 7-15. Ook Oemoemenoe maakte nog een try en conversie maar kwam daarna meer onder druk te staan. Toch ging Oemoemenoe met een 7-22 voorsprong halverwege de kleedkamers in.

Tweede helft

De tweede helft had Oemoemenoe last van de harde tegenwind en laag staande zon, maar opnieuw kwam de ploeg goed uit de startblokken, want al snel werd het 7-29, en daarmee was een bonuspunt binnen voor Oemoemenoe. De voorsprong van de ploeg kwam geen moment in gevaar want halverwege de tweede helft werd het ook nog 7-37 na opnieuw een benutte try en penalty. In de slotminuten deed The Bassets nog iets terug en maakte het de score nog iets draaglijker, 12-37. Dat was ook gelijk de eindstand.

24 maart

De rugbycompetitie ligt nu een maand stil, want pas 24 maart staat de eerstvolgende wedstrijd op het programma. Dan komt 't Gooi uit Naarden op bezoek op Sportpark de Sprong.