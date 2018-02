Deel dit artikel:











Uitslagen amateurvoetbal 24 februari

Ondanks de kou, en veel afgelastingen gingen er ook genoeg wedstrijden wel door. De hoogst spelende Zeeuwse amateurclub die vandaag in actie kwam was Kloetinge, en dat had een makkelijke dag tegen laagvlieger SHO. De Bevelandse formatie won met. 3-1. Hieronder alle uitslagen van het amateurvoetbal van vandaag.

(foto: Omroep Zeeland) Hoofdklasse A Hoek kwam niet in actie vandaag, omdat de uitwedstrijd in Barendrecht tegen Smitshoek werd afgelast. Stand Hoofdklasse A De nummers één en twee, Noordwijk en Ter Leede winnen allebei en blijven strijden om het kampioenschap. De ploeg uit Sassenheim won door de winst van vandaag de tweede periodetitel. 1e klasse B Kloetinge wint met 3-1 van laagvlieger SHO en wint voor de zesde keer op rij. Bruse Boys had een vrij weekend. 2e klasse E Drie wedstrijden gingen er door, drie werden er afgelast vanmiddag. De Meeuwen en Arnemuiden winnen allebei. De wedstrijd Zwaluwe-Klundert wordt vanavond gespeeld. 3e klasse A Drie derby's vandaag die alle drie werden gewonnen door de uitspelende club. Kapelle verslaat Wemeldinge, Vlissingen wint van Walcheren en VCK is de betere tegen GPC. 3e klasse B Koploper Krabbendijke wint niet, maar loopt toch een punt uit op de nummer twee Tholense Boys, dat verliest van SEOLTO. 4e klasse A Het duel tussen de koploper en nummer laatst, Veere-WIK'57 eindigt in 8-0. MZVC klimt steeds verder omhoog in het rechterrijtje na winst op SKNWK. 4e klasse B Halsteren verstevigt de koppositie na de thuiszege op de naaste belager Apollo'69. Hoofdklasse A vrouwen De dames van IJzendijke kwamen niet in actie, maar zagen naaste concurrent Klarenbeek onderin verder weglopen. Oefenwedstrijden Alle uitspelende clubs wonnen hun oefenwedstrijd.