Van Goethem laat zich zien in openingsklassieker

Brian van Goethem (foto: Omroep Zeeland)

De Omloop het Nieuwsblad geldt als de eerste klassieker van het wielerjaar waar dan ook veel toppers aan de start staan. Van Goethem wist met een groep van tien renners weg te springen uit het peloton. De voorsprong bleef een tijd lang rond de vier minuten liggen, maar die verdween al snel toen het peloton gas begon te geven.

Winst voor Valgren Andersen

De Deen Michael Valgren Andersen won de Omloop het Nieuwsblad na een aanval in de laatste kilometers voor Lukasz Wisniowski (Pol) en Sep Vanmarcke (Bel). Timo Roosen kwam als eerste Nederlander over de streep als zestiende, Van Goethem stapte voortijdig uit de koers nadat hij was bijgehaald door het peloton.

