Lammetjesdag: blije kinderen en lammetjes in de stress

Bijna zeshonderd lammetjes en even zoveel bezoekers. De lammetjesdag in Middelburg is inmiddels een klassieker aan het worden. Het was gezellig druk in de schapenstal van Jan Kaljouw.

"Schattig", "lief" en "leuk" zijn de meest gehoorde woorden uit de monden van de kinderen. Polly (10) uit Middelburg zit te stralen met een lammetje op schoot. "Je kunt er zo lekker mee kroelen. Ik heb thuis een hond, maar dit is nóg zachter", vertelt ze, terwijl ze het lammetje aait. Tijdens de lammetjesdagen in Middelburg is het hartstikke druk (foto: Omroep Zeeland) Lammetjes in de stress Toch is het voor de lammetjes een stuk minder leuk. De kinderen lopen achter ze aan en ouders proberen ze te vangen. En dat is nou net niet de bedoeling. "Als de kinderen gewoon rustig gaan zitten, komen de lammeren vanzelf naar ze toe", legt schaapsherder Kaljouw uit. "Maar ja, kinderen hebben geen geduld." Vanavond liggen ze voor pampus en slapen ze lekker"" Jan Kaljouw, schaapsherder De lammetjes schieten in de stress door alle drukte. Toch kan het volgens de herder niet veel kwaad. "Vanavond liggen ze voor pampus en slapen ze lekker. We houden de lammetjesdag maar één keer per jaar, daarna worden ze niet meer lastiggevallen." Bijna zeshonderd lammetjes konden worden geknuffeld tijdens de lammetjesdagen (foto: Omroep Zeeland)