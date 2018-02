Zo snel kan het gaan: in één dag van een grap tot een ijsbaan

Inmiddels waait er al de hele dag een droge wind over het ijs, waardoor alles is gesmolten en verdampt, of zelfs gesublimeerd. Het ijs is dus weg, maar volgens een van de initiatiefnemers, Ronald Lohman, is de proef een succes en kan er waarschijnlijk morgen al op de nieuwe ijsbaan geschaatst worden.

Het idee is spontaan opkomen borrelen door een discussie op Facebook. Iemand grapte dat een politieke partij makkelijk stemmen zou kunnen scoren door een ijsbaan aan te leggen in Breskens. Jaren geleden was er een ijsbaan op de Oranjeplein, maar sinds dat plein is aangepast ten behoeve van de markt daar is een ijsbaan op die plek niet meer mogelijk.

'Verbazend snel geregeld'

Daarom mengde Lohman zich ook in de discussie. "Ik reageerde met het idee voor deze locatie en daarna was het eigenlijk verbazend snel geregeld. Er meldden zich meerdere vrijwilligers en ook de vergunning bij de gemeente was snel geregeld. Sterker nog: de gemeente kwam zelf met dranghekken om het gebied veilig af te zetten. En de brandweer van Breskens kwam erbij en toen ging het hard."

Na vijftien jaar kan er straks weer worden geschaatst in Breskens

Het terrein is afgebakend met zandzakken en de brandweer spoot er water op, om te kijken of het niet weg zou lopen en die proef was geslaagd. Nu is het alleen wachten op vorst. Lohman heeft er goede hoop op. "Komende nacht gaat het vriezen en morgen wordt het rond het vriespunt, dus ik denk dat het haalbaar is dat er morgen geschaatst kan worden."

Hartverwarmend

De mede initiatiefnemer voor de ijsbaan vindt dat vooruitzicht hartverwarmend. "De kinderen hier in Breskens hebben al zo'n vijftien jaar niet meer kunnen schaatsen in hun eigen dorp. Als het morgen lukt met kinderen die hier kunnen schaatsen dan zou ik dat wel heel erg gaaf vinden."

Als het lukt heeft de kersverse ijsbaan ook meteen de primeur van Zeeland, als de eerste ijsbaan waar er op natuurijs geschaatst kan worden. Daarmee steekt de nieuwe ijsbaan van Breskens die van Krabbendijke, waar de laatste jaren telkens als eerste geschaatst kan worden, naar de kroon. Maar Lohman is daar absoluut niet mee bezig. "Er moet gewoon voor de kindertjes in Breskens wat te doen zijn. Daar gaat het om."

