'Ik heb geen grotere wc nodig, daar zit ik toch niet lang'

"Het is een hechte wijk, hier kijken mensen naar elkaar om", zegt Mike. Hij komt uit België, en woont sinds twee jaar in de Witte Wijk. Hij vreest voor de plannen van Woongoed. "De sfeer die er nu is komt dan niet meer terug", zegt hij. Woordvoerder namens de wijkbewoners Carlo de Groff beaamt dat. "Als er gesloopt wordt, worden er veel minder woningen teruggebouwd. Niet iedereen kan dus terug naar deze plek.

'Mijn vader gaat hier niet weg'

Carlo de Groff woont al flink wat jaren in de wijk, naast zijn ouders. "Mijn vader is 84 en heeft gezegd dat hij hier niet weggaat, en zo zijn er meer in de wijk." De Groff wil samen met andere bewoners in actie komen. "Er zijn bewoners die een stichting gaan oprichten. We willen Woongoed ervan proberen te overtuigen dat renovatie beter is. Volgens Woongoed is dat te duur, renovatie zou 80.000 euro per woning zijn. Dan vraag ik me af wat ze allemaal willen vernieuwen. Er mankeert wel het een en ander aan de huizen, maar toch ook weer niet zoveel."

Actievoerder Carlo de Groff in het kleinste kamertje van zijn huis: "Woongoed vindt de wc's te klein. Voor ons is ie groot genoeg." (foto: Omroep Zeeland )

De woningen zijn gebouwd in de vijftiger jaren. Ze waren toen wit; daar dankt de wijk zijn naam aan. In de jaren zeventig verdween dat wit na een renovatie. Nu moet de wijk plat. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen wil namelijk een kwaliteitsverbetering voor Sas van Gent. De corporatie verwacht dat binnen afzienbare tijd 1 op de 10 woningen in het voormalige vestingstadje leeg zal staan. Ze kiest nu voor 35 duurzame en levensloopbestendige woningen.

'We horen ook positieve geluiden'

Behalve bewoners staat ook de Stadsraad van Sas van Gent kritisch tegenover het plan. "Op deze manier jaag je mensen je kern uit", zegt woordvoerder Carl Riddering. Maar Woongoed nuanceert. "Nu lijkt het alsof de hele Witte Wijk tegen de plannen is, maar wij horen ook geluiden van bewoners die er positief tegenover staan", zegt een woordvoerder.

Politiek roert zich

De sloopplannen hebben ook de aandacht van politieke partijen. Zo heeft de SP Terneuzen heeft een enquête uitgevoerd onder de wijkbewoners. De resultaten worden 26 februari gepresenteerd in cultureel centrum De Speije.