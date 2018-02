Eigen goal Van Drongelen brengt HSV verder in problemen

Rick van Drongelen scoorde in de uitwedstrijd tegen Werder Bremen een eigen doelpunt (foto: Orange Pictures)

Het ongelukkige doelpunt van Van Drongelen viel in de 86e minuut toen hij probeerde een bal net voor de lijn weg te schieten, maar mede door een duel met een tegenstander in eigen doel schoot. Daardoor verloor HSV de cruciale wedstrijd in de degradatiestrijd met 1-0.

HSV heeft nu al elf competitiewedstrijden op rij niet gewonnen. De laatste zege van de club dateert alweer van 26 november (3-0 thuis tegen Hoffenheim). Van Drongelen was onder de vorige trainer Gisdol zijn basisplaats kwijt geraakt, maar sinds Bernd Hollerbach het vorige maand overnam speelt de jonge Zeeuws-Vlaming weer alles. Gewonnen werd er onder Hollerbach nog niet.

Bundesliga

stand onderin 14. Werder Bremen 24-26 15. Wolfsburg 24-25 16. FSV Mainz 24-24 17. Hamburger SV 24-17 18. 1.FC Köln 23-14

De onderste twee ploegen degraderen rechtstreeks uit de Bundesliga, de nummer zestien speelt nacompetitie. Mocht HSV degraderen dan is dat uniek, want de club uit Hamburg is de enige in Duitsland die tot nu toe altijd in de Bundesliga speelde.