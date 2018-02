Deel dit artikel:











Afgelastingen zondag: Zeeuwse hoofdklassers spelen niet

De Zeeuwse zondaghoofdklassers VC Vlissingen en GOES komen vandaag niet in actie. Zaterdag ging al een streep door GOES-SV Meerssen, vandaag werd ook de uitwedstrijd van Vlissingen tegen Halsteren afgelast. In de lagere klassen gaan ook veel wedstrijden niet door. Een overzicht.

Voetbalwedstrijden afgelast (foto: Omroep Zeeland) Hoofdklasse A VC Vlissingen en GOES spelen vanmiddag niet. De afgelastingen in de Hoofdklasse B. (foto: Omroep Zeeland) 2e klasse E De enige Zeeuwse club in deze klasse, Zeelandia Middelburg, komt niet in actie. De afgelastingen in de 2e klasse E. (foto: Omroep Zeeland) 3e klasse A Voorlopig is alleen de wedstrijd van Breskens tegen koploper Hoeven afgelast in deze klasse. De afgelastingen in de 3e klasse A (foto: Omroep Zeeland) 4e klasse A De Zeeuwse clubs RIA Westdorpe, STEEN, IJzendijke, Groede en Oostburg spelen vanmiddag niet. De afgelastingen in de 4e klasse A. (foto: Omroep Zeeland) 5e klasse A Vier van de zes wedstrijden gaan niet door in deze klasse. De afgelastingen in de 5e klasse A (foto: Omroep Zeeland) Aanvullingen Is jouw club ook afgelast en staat hij er niet bij? Of heb je andere aanvullingen? Mail naar sport@omroepzeeland.nl.