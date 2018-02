IJsbaan opnieuw in rook opgegaan door te warme wind

Net als gisteren is de wind net te warm, een halve graad boven nul, en daardoor is al het ijs én het smeltwater alweer volledig verdwenen.

Opnieuw geen ijs op ijsbaan Breskens (foto: Omroep Zeeland)

Vanavond en morgen wordt het volgens de verwachtingen wat kouder, dus gaat de brandweer van Breskens vannacht opnieuw water op de baan spuiten. Als het weer niet lukt, moeten de Bressiaanders mogelijk op zoek naar een andere plek, zegt de ploegleider van de brandweervrijwilligers. Het Oranjeplein wordt genoemd als één van de opties.

Niet koud genoeg

Een dag eerder had een van de initiatiefnemers er nog goede hoop op het ijs van afgelopen nacht zou blijven liggen, maar volgens de brandweer was het vannacht nog niet koud genoeg. Bovendien lekt er, ondanks de zandzakken, toch nog wat water weg, waardoor er lucht onder het ijs komt.

Als het koud genoeg is, dan is lucht onder het ijs geen groot probleem. Dan kan het ijs worden gebroken en nieuw water opgespoten worden, wat sneller bevriest, zonder dat er lucht onder zit. Maar tot nu toe is het daar niet koud genoeg voor.

