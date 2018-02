Deel dit artikel:











Erwin Harmes laat Belgen achter zich in Axel

Erwin Harmes uit Middelburg heeft de Halve van Axel op zijn naam geschreven. Harmes liep 21,1 kilometer in 1 uur 14 minuten en 22 seconden en was daarmee ruim twee minuten sneller dan de Belg Wim Smets uit Erpe-Mere. Bij de vrouwen was Mirthe Overkamp uit Vlissingen de sterkste.

Zoals hij wel vaker doet won Harmes ook de halve marathon in Axel met grote overmacht. Het waren vooral Belgen die hem nog enigszins konden volgen. Smets finishte in 1:16.41' en precies een minuut daarachter werd Frederik Christiaens uit Berlaere derde. De beste Zeeuw achter Harmes was Martijn Kox uit Westdorpe, die zevende werd (1:22.35'). Halve van Axel uitslag mannen 1. Erwin Harmes Middelburg 1:14.22' 2. Wim Smets België 1:16.41' 3. Frederik Christiaens België 1:17.41' Bij de vrouwen won Overkamp (1:28.17') met zo'n anderhalve minuut voorsprong op haar plaatsgenoot Monica Sanderse. Adinda Vetsuypens uit het Belgische Ouwegem maakte het podium compleet. Halve van Axel uitslag vrouwen 1. Mirthe Overkamp Vlissingen 1:28.17' 2. Monica Sanderse Vlissingen 1:29.50' 3. Adinda Vetsuypens België 1:34.00'