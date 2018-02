Deel dit artikel:











De Bruijn strandt met Jaspers in kwartfinale WK

Jean Paul de Bruijn uit Hulst is er met zijn teamgenoot Dick Jaspers uit Etten-Leur niet in geslaagd de halve finale van het WK driebanden voor landenteams te bereiken. In het Duitse Vierssen verloor Nederland in de kwartfinale van Denemarken met 40-37 in 32 beurten.

De Bruijn en Jaspers hadden zich voor de kwartfinale geplaatst door eerste te worden in de poule. Daarin werd zelfs een wereldrecord voor landenteams neergezet door Nederland. Dat goede spel kon het duo in de kwartfinale geen vervolg geven. De Denen Andersen en Carlsen namen als snel een ruime voorsprong, zagen De Bruijn en Jaspers in de slotfase nog wel dichterbij komen, maar maakten net op tijd hun veertigste carambole. De Denen verloren op hun beurt in de halve finale van Zuid-Korea, dat in de finale tegenover Oostenrijk staat.