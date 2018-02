Grootste modelbouwshow in Goes: 'Het lijkt hier wel Madurodam!'

Dat is in totaal 14.000 vierkante meters aan treintjes, auto's, vrachtwagens en vliegtuigen. Het thema van de Modelbouwshow is dit jaar Plasticmodelbouw.

Verdeeld over de twee dagen kwamen er zo'n 10.000 modelliefhebbers naar de Zeelandhallen. Organisator Jan van 't Veen is tevreden over die opkomst. "Als je hier rondloopt is het net of je Madurodam in Zeeland bezoekt."

Naast allerlei modellen waren er ook radiografisch bestuurbare trucks en andere bestuurbare miniaturen en er werden ook bouwmaterialen verkocht. Ook toonden modelbouwers er hun kunsten. Zo waren er modelspoorbanen met een afmetingen van twee tot tweehonderd vierkante meters.

Niet te koop

Niet alles wat getoond werd, was ook te koop. Zo hangt er aan de vrachtwagenmodellen van Daniël van Eennenaam geen prijskaartje. "Als ik alle uren die ik erin heb gestoken zou meerekenen dan kost zo'n vrachtwagenmodel algauw 600 euro. Dus staart hij niet te koop."

Om de jeugd ook warm te laten lopen voor de modelbouw werd in de Oosterscheldehal het Festijn met Bouwstenen gehouden. Ruim achthonderd bouwers, van jong tot oud, konden daar met legoblokjes aan de slag.

De Modelbouwshow is in loop der jaren uitgegroeid tot de grootste van de Benelux, zowel in de aantallen bezoekers als in het aantal deelnemers. Naast de 10.000 bezoekers waren er zo'n duizend deelnemers.