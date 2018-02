Werken aan de onderwatertechniek bij ZC Koewacht

Zoals je bij de naam ZC Koewacht wel zou verwachten is Koewacht niet de thuisbasis van deze Zeeuws-Vlaamse zwemvereniging. Het bad in die plaats is niet geschikt voor wedstrijden en dus zijn de leden van ZC Koewacht actief in ondermeer Hulst, Wachtebeke (Bel) en Axel. Voorzitter Jos Nijskens vertelt over zijn club. Hij vertelt dat ZC Koewacht ook veel open water zwemmers voort brengt.

Onze Club op bezoek bij ZC Koewacht (foto: Omroep Zeeland)

Nijskens is niet de enige die aan het woord komt in de uitzending van Onze Club. Michelle den Hamer is vrijwilliger bij de club en geeft uitleg over het leggen van de wedstrijdlijnen. De 14-jarige Sander Provoost geeft uitleg over verschillende trainingsattributen die gebruikt worden bij ZC Koewacht. Ingeborg Speelman-Hamelink is het icoon van de club en blikt terug op de Open Water successen die ze heeft geboekt en de aanstormende talenten Rinke Hiel en Jody Sturms laten hun kunsten zien.

In de battle komt presentator Jan-Jaap Corré ook zelf weer in actie. Deze keer wordt hij getraind door Eline Nijskens van ZC Koewacht en sluit hij af met een talent van de club met wie hij een wedstrijd schoolslag aangaat.

Onze Club op TV

Onze Club is iedere zondagavond te zien op televisie bij Omroep Zeeland. De uitzending begint om 18.10 uur en wordt ieder halfuur herhaald. Alle uitzendingen zijn terug te kijken op de speciale pagina.