De winnaars van de OZ Winterspelenpool

Suzanne Schulting (l)en Yara van Kerkhof tonen hun medailles (foto: Orange Pictures)

Ook de eindwinnaar van de Winterspelenpool, Jeffrey Oudeman uit Goes, had deze vraag niet goed beantwoord, maar met de andere 14 goede antwoorden kon hij bovenaan eindigen.

Laatste loodjes

Maar de meeste vragen over de laatste vier dagen van Pyeongchang waren overigens niet de moeilijkste vragen. Veel deelnemers voorspelden correct dat Ireen Wüst tijdens de slotceremonie de vlag zou gaan dragen. En dat Noorwegen dan wel de VS de meeste medailles zouden winnen was met 74 juiste antwoorden ook een goed voorspelbare uitslag.

Minder makkelijk bleek de vraag hoeveel medailles zouden worden afgepakt na dopingcontrole. Slechts 8 Zeeuwen zaten goed met het antwoord: 'Een'. De Russische curler Kroesjelnitski moest zijn bronzen medaille inleveren na een positieve plas.

Schattingsvraag

Dit is de volledige uitslag. De laatste kolom is de score bij schattingsvraag: "Hoeveel doelputen maakt het gezamenlijke Koreaanse dames-ijshockeyteam in totaal?", bedoeld om bij een gelijke eindstand toch een winnaar aan te kunnen wijzen. Dat team haalde slechts twee punten en wie er dichtste bij kwam wint het van iemand met dezelfde hoeveelheid punten.

Einduitslag