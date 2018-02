Deel dit artikel:











Tolhoek in top tien slotetappe Abu Dhabi Tour Tolhoek in top tien slotetappe Abu Dhabi Tour (foto: Omroep Zeeland)

Antwan Tolhoek heeft in zijn eerste ronde sinds zijn schorsing een tiende plek in de slotetappe behaald. Tolhoek kwam in de laatste rit van de Abu Dhabi Tour op 55 seconden van eindwinnaar Alejandro Valverde over de finish. Door de rituitslag eindigt de 23-jarige Zeeuw op een zestiende plek in het algemeen klassement.

Tolhoek had in de laatste etappe de volledige steun van zijn ploeg LottoNL-Jumbo. De Zeeuwse renner werd voorin afgezet aan de voet van de slotklim waardoor hij met de eersten mee kon komen. Slotfase

De uit Yerseke afkomstige renner reed in de slotfase samen met toprenners als Rui Costa en Diego Ulissi naar een tiende plek. Door de goede prestatie steeg Tolhoek ook naar een zestiende plek in het algemeen klassement op ruim twee minuten van eindwinnaar Alejandro Valverde. Goede vorm Voor Tolhoek is het een resultaat in de Abu Dhabi Tour een grote opsteker na zijn schorsing voor het gebruik van slaapmiddelen. "Het is een goed teken en ik ben blij met dit resultaat in mijn eerste koers van het seizoen. Ik heb de afgelopen maanden hard gewerkt en ben dan ook blij om mijn seizoen meteen goed in te zetten. Dit geeft perspectief naar de koersen die gaan komen", vertelt hij op de website van zijn ploeg.