Constansia en Nyemb nieuwste aanwinsten Hoek

Jonathan Constansia gaat bij Hoek voetballen. (foto: Omroep Zeeland)

Constansia (31) begon dit seizoen als speler bij Halsteren, maar vertrok daar onlangs na een conflict met de technische staf. Hij speelde in het begin van zijn carrière al eens voor Hoek en was in Zeeland verder actief voor onder meer Terneuzen, GOES en VC Vlissingen. Voordat hij naar Halsteren ging was de snelle aanvaller actief bij Baronie uit Breda.

Nyemb

Nyemb (27) komt over van VC Vlissingen. Hij stond ook al eens eerder bij Hoek onder contract bij Hoek, maar moest na het seizoen 2013/2014 vertrekken bij de club. Nyemb speelde in Zeeland ook onder meer voor Kloetinge en GOES.

Yves Nyemb van VC Vlissingen (foto: Paul ten Hacken)

Reservedoelman

Naast de komst van de twee nieuwe spelers maakte Hoek bekend dat reservedoelman Vin Vercouteren zijn contract met een jaar heeft verlengd. Daardoor heeft Hoek nu negen spelers vastgelegd. Naast Nyemb, Constansia en Vercouteren zijn dat Thomas van Renterghem, Gert-Jan van Leiden, Lionel Fitsch, Rik Impens, Reguillo Vandepitte en doelman Jordi De Jonghe.