Uitslagen amateurvoetbal zondag 25 februari

(foto: Omroep Zeeland)

Hoofdklasse B

Geen VC Vlissingen en GOES vandaag, het verlies van Gemert is wel gunstig voor VC Vlissingen.

Stand

Dit is de nieuwe stand in de Hoofdklasse B na de wedstrijden van vandaag.

2e klasse E

Veel afgelastingen in de klasse van Zeelandia Middelburg. Slechts drie wedstrijden werden er vandaag gespeeld.

3e klasse A

Philippine ging in de topper tegen Victoria'03 onderuit en miste via Yannick Vanhijfte nog een strafschop bij een 0-2 achterstand. Terneuzen had bij winst over UVV'40 op de ranglijst kunnen wippen, maar bleef tegen Steenbergen steken op een gelijkspel. De enige goal was van Saïd Bouzambou.

4e klasse A

Clinge weet niet te winnen bij Koewacht ondanks een 0-1 voorsprong bij rust en neemt daardoor de koppositie nog niet over.

5e klasse A

Aardenburg zorgt voor het enige doelpunt dat vandaag in de 5e klasse werd gescoord. Corn Boys is eindelijk van de hatelijke nul verlost.