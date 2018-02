Deel dit artikel:











Na 38 jaar eindelijk weer een mooi dorpshuis in Zuiddorpe

Het heeft 38 jaar geduurd, maar nu is het dorpshuis van Zuiddorpe weer in tiptop-conditie. 't Kaaike was al lange tijd toe aan een opknapbeurt. Na lang twijfelen over het nut van een dorpshuis, werd toch besloten het te renoveren.

Toen de bewoners van Zuiddorpe hoorden dat 't Kaaike misschien zou worden gesloten, noemden ze dat 'je reinste kolder'. Ruim 150 mensen zetten hun handtekening om sluiting te voorkomen. Met succes. Vanmiddag openden de oudste en jongste inwoner van het dorp het opgeknapte dorpshuis. Het kan weer ruim twintig jaar mee." Gerard Verduijn, penningmeester Dorpshuis 't Kaaike in Zuiddorpe is na de renovatie weer zo goed als nieuw (foto: Omroep Zeeland) Gerard Verduijn is blij met de renovatie. "Het was hard nodig. We hebben een nieuw toilet, plafond en een keuken", aldus de penningmeester." Binnen is het eigenlijk helemaal nieuw. Zoals het er nu bij staat, kan het met gemak weer ruim twintig jaar mee."