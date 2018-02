Vlissingen Sharks hoopt te profiteren van komst mariniers

"We hebben al contacten gehad met de Koninklijke Marine", zegt trainer Robert Sneek. "En we hebben met de naam en de kleur van onze club ook ingespeeld op het aantrekken van de mariniers." De Sharks gaan spelen in het navy-blauw, maar voorlopig is de club vooral nog aan het trainen. Bij de nationale competitie zijn ze nog niet ingeschreven. "Als we wedstrijden willen gaan spelen, hebben we meer man nodig", legt Sneek uit.

Het begin van American Football in Zeeland is er, maar er is nog veel werk aan de winkel. De Vlissingen Sharks trainen elke zondag op het terrein van voetbal vereniging Zeeland Sport of zoals vandaag op het strand, maar ze zoeken nog een eigen accommodatie.

Naast nieuwe spelers is er ook nog niet voor elke speler een gear-set, wat moet bestaan uit een helm en schouderstukken. "Maar die sets krijgen we binnenkort vanuit Engeland", zegt Sneek. Hij is vooral blij dat er weer American Football in de provincie wordt gespeeld. Waar voorheen de Middelburg Mustangs de enige Zeeuwse vereniging was, is het nu Vlissingen dat het stokje overneemt.

De Vlissingen Sharks hebben al een samenwerking met de HZ. In de spelersgroep zitten studenten uit verschillende landen. Daarom wordt er tijdens de trainingen in het Engels gesproken. De club wil ook gaan samenwerken met Scalda om nog meer spelers naar de club te trekken.

Zeeuwse spelers

Eén van de Zeeuwse spelers is Massaro Siwabessy uit Koudekerke. Hij speelde al voor het Nederlandse team en is blij dat hij nu dichtbij huis zijn sport kan beoefenen. "Voorheen speelde ik in Arnhem dus qua reistijd is dit wel veel fijner."

Over het niveau kan Siwabessy ook een oordeel geven aangezien zijn ervaring bij de nationale ploeg. "We trainen nu vooral de basisprincipes van het American Football." Hij hoopt snel wedstrijden te kunnen spelen met de Vlissingen Sharks. "Maar dan hebben we meer spelers nodig. Iedereen is welkom om een keer te komen kijken."