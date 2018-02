Deel dit artikel:











Zeeland wordt wakker: overval tankstation, American Football met mariniers en actie tegen sloop

Goedemorgen. Het is maandag 26 februari met in het nieuws in Zeeland:

Poging tot overval op benzinestation (foto: HV Zeeland) Poging tot overval tankstation De politie is op zoek naar de man die een poging deed om een tankstation aan de Rooseveltlaan in Vlissingen te overvallen. Dat gebeurde gisteravond om 19.50 uur. Lees ook: Poging tot overval op benzinestation De helm van de Vlissingen Sharks (foto: Omroep Zeeland) American Football in Vlissingen wacht op mariniers "We hebben al contacten gehad met de Koninklijke Marine", zegt trainer Robert Sneek. "En we hebben met de naam en de kleur van onze club ook ingespeeld op het aantrekken van de mariniers." Sinds deze maand kent Zeeland weer een American Football-club. De Vlissingen Sharks bestaat nu uit een man of 25, maar de club hoopt de komende jaren te groeien. Mede door de komst van de honderden mariniers naar de provincie. Lees ook: Vlissingen Sharks hoopt te profiteren van komst mariniers (foto: Omroep Zeeland ) Sloop Witte Wijk Bewoners van de huurwoningen in de Witte Wijk in Sas van Gent richten een actiecomité op tegen het plan om ruim 50 woningen te slopen. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen wil ze vervangen door 35 levensloopbestendige en energiezuinige huizen. Lees ook: 'Ik heb geen grotere wc nodig, daar zit ik toch niet lang' Zicht op het stadje Veere (foto: Adrie Gideonse) Weer Het wordt de koudste week van de winter! Vanochtend is het overwegend zonnig, vanmiddag zien we ook enkele wolkenvelden. Het blijft droog. Opnieuw waait er de ijskoude noordoostenwind 3 tot 5 Beaufort die het voor het gevoel veel kouder maakt. Vanmiddag wordt het tijdelijk 0 tot 2 graden. Vanavond vriest het weer.