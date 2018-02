Bezwaarmaker hoogspanningsnet: 'Wij kunnen niet tegen Tennet op'

En dus tekende hij, net als dertig anderen, bezwaar aan bij de Raad van State. "Enerzijds vanwege gezondheidsbelangen. De invloed van magnetische velden kan negatieve gevolgen hebben voor kleine kinderen en oude mensen. Maar vooral vanwege de aantasting van het Zeeuwse landschap. Het gaat om hele hoge masten met enorm veel draden. Dat heeft een verstorende werking op de beleving van de Oosterschelde die hier vlak achter ligt en ook op mijn woongenot."

Impressie van de nieuwe hoogspanningsverbinding (foto: Tennet)

De 380 kV hoogspanningslijn is nodig omdat de huidige verbinding vol is. Kees Sent en andere omwonenden hebben daar best begrip voor, maar zouden graag zien dat netbeheerder Tennet de kabels ondergronds aanlegt. "Er zijn geslaagde proeven mee gedaan, maar om allerlei redenen kan het hier niet volgens Tennet. Maar ik denk dat de belangrijkste reden geld is."

Kleine hoop

De Raad van State buigt zich momenteel over de zaak en zal in mei uitspraak doen. Kees Sent heeft kleine hoop dat de Raad van State de overheid nog verplicht om alternatieven te onderzoeken, maar hij is ook realistisch. "Om eerlijk te zijn, zou ik mijn geld er niet op durven inzetten dat wij gelijk krijgen. Tennet heeft tal van advocaten, adviseurs en deskundigen tot zijn beschikking tijdens zo'n rechtszaak. Daar kunnen wij niet tegen op."