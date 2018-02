Meer samenwerking tussen Zeeuwse natuurorganisaties

Wandelaars in de buurt van Sint Jansteen. (foto: Otto Vosveld via Omroep Zeeland Flickr)

"De bedoeling is nadrukkelijk dat we allemaal onze eigen organisatie blijven", vertelt Vincent van der Veen van IVN Natuureducatie. De organisaties gaan vooral op gebieden als communicatie, natuureducatie en natuuractiviteiten samenwerken. Van der Veen noemt het gezamenlijk aanbieden van natuurgidsen als voorbeeld.

Vincent van der Veen van IVN Natuureducatie over de Zeeuwse Natuur

De 'Zeeuwse Natuur' start met deze vijf organisaties, maar hoopt dat andere organisaties, zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, zich later aansluiten. Bij de aftrap vanmiddag plant gedeputeerde Carla Schönknecht fruitbomen in de wijktuin Spreckweide in Middelburg, samen met leerlingen van de Vrije School.