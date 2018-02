Dit is hem dan: de nieuwe t-tag

De nieuwe t-tag (in het zwart) en de oude t-tag naast elkaar. (foto: Omroep Zeeland)

Grote omwisseltruc

De belangrijkste vernieuwing in de t-tag is dat de accu vijf jaar meegaat en er dus geen blokbatterij meer in moet. Verder werkt hij net als de huidige t-tag via infrarood. Nieuwe abonnees krijgen vanaf vandaag al een nieuwe t-tag. Na de zomer begint de grote omwisseltruc voor bestaande klanten. Het dochterbedrijf van de tunnel, Movenience B.V., zal de operatie in gang zetten. Het bedrijf is ook de ontwikkelaar van de t-tag.

Feiten over de t-tag

- Meer dan de helft van de tunnelpassages wordt met een t-tag betaald.

- In 2017 passeerden 7.184.988 voertuigen, waarvan 4.767.546 bestuurders betaalden met het kastje.

- Er zijn 54.539 abonnees, maar er zijn meer t-tags in omloop, namelijk: 83.141.

- Zeeuws-Vlamingen zijn grootgebruikers van de t-tags. Slechts 36 procent van de t-taggebruikers komt van boven de Westerschelde, 41,1 procent uit Zeeuws-Vlaanderen.

Presentatie nieuwe t-tag

Vandaag is de nieuwe t-tag gepresenteerd en is het klantenbestand van Movenience B.V. geïnformeerd. Klanten krijgen binnenkort een instructie over hoe ze na de zomer hun t-tag moeten opsturen en wanneer ze een nieuwe kunnen verwachten.