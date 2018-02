Vlissinger opgepakt voor overval tankstation

Poging tot overval op benzinestation (foto: HV Zeeland)

De man kwam volgens de politie om 19.50 uur met een bijl de shop van het tankstation binnen. Of hij iets buitmaakte is onduidelijk.

Niet lang daarna kreeg de politie de melding dat een man vergeefs had geprobeerd in de Lange Geere in Middelburg de tas van een 24-jarige vrouw uit haar handen te trekken.

Het signalement dat de vrouw opgaf leek sterk op de beschrijving van de overvaller in het benzinestation.

Nog een straatroof

Tijdens een buurtonderzoek na de twee incidenten werd de 45-jarige Vlissinger opgepakt. De politie onderzoekt nog of hij ook te maken heeft met een straatroof op de Langevieleweg in Middelburg, rond 21.30 uur 's avonds. Daar werd een 47-jarige vrouw een tas met afval uit de handen gegrist plus de 'druppel' om de ondergrondse opslagcontainer te openen.

Lees ook: