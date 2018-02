El Maxicano komt met 'onverwachte' single

El Maxicano - The One and Lonely

Wall of sound

De muziek noemt El Maxicano een combinatie van een retro soul wall of sound en alternatieve chamber pop. Om het helemaal ingewikkeld te maken heeft hij, naar eigen zeggen, de hulp ingeroepen van alter ego Massimo Tutti. Onder die naam heeft hij inmiddels twee singles uitgebracht die geïnspireerd zijn op spyfy films en series uit de jaren zestig.

Dit project was een soort van zelftherapie met muziek als ultieme uitlaatklep.​" Maxim S. Calda

Alle facetten

De single The One And Lonely is gebaseerd op een persoonlijk verhaal. Het nummer was aanvankelijk niet gepland, maar ontstond in een moeilijke periode na een relatiebreuk. Maxim: "Dit project was een soort van zelftherapie met muziek als ultieme uitlaatklep." Als soloartiest voert hij alle facetten van het project zelf uit: beeld, geluid, graphics, tekst, productie en editing."

Maxim S. Calda is de artiestennaam van Maxim Schipper uit Middelburg. Hij is sinds zijn veertiende jaar met muziek bezig. Jarenlang maakte hij deel uit van het trio Tuxedo Bandido. In 2016 besloot hij zich te concentreren op zijn soloprojecten. De afgelopen tijd bracht hij muziek uit onder de namen El Maxicano, Maximum Electric Field en Massimo Tutti.

Tekst en muziek is door hem zelf geschreven, gecomponeerd, opgenomen en geproduceerd in zijn Small Room recordings. Zijn muziek brengt hij uit op zijn eigen nieuwe label Avant Garden productions.