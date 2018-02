LPV komt met nieuw reddingsplan voor De Piek

(foto: Omroep Zeeland)

In een motie stelt de LPV voor een éénmalige renteloze lening van 150.000 euro aan De Piek te verstrekken, met als voorwaarde dat het podium net zo'n bedrag inlegt. Het geld van de gemeente is dan bedoeld om het gebouw aan de Hellebaardierstraat op te knappen. Mark Weug van de LPV: "Ik vind het belangrijk dat Vlissingen een popcentrum houdt. Het gaat om een stukje historie. Voor de belevenis voor bewoners en toeristen is het belangrijk dat mensen ook hier terecht kunnen voor muziek en niet naar Middelburg hoeven."

Kans van slagen

Onlangs strandde een eerder reddingsplan, omdat de gemeente vond dat ze te veel moest bijdragen aan het open houden van De Piek. Auke Klaver schreef dat plan. Hij is blij dat de LPV De Piek opnieuw op de agenda zet. "Mijn plan was en is goed en levert de gemeente ook geld op. Maar de wethouder zag dat, onterecht, anders. Het is belangrijk dat er nu weer discussie is. Het gaat om het behoud van De Piek." Onno Bakker van De Cultuurwerf die De Piek exploiteert sluit zich daarbij aan. "Goed dat er nu een opening lijkt te zijn. Mooi aanknopingspunt voor een vervolggesprek." Wel heeft hij nog vragen, bijvoorbeeld over het eigendom van de panden en hoeveel de kosten daadwerkelijk per maanden zullen zijn. "Het is een dun lijntje tussen positieve en negatieve explotatiekosten, dus daar zullen we goed naar moeten kijken. "

Weug is ervan overtuigd dat zijn plan meer kans van slagen heeft: "Het gaat om een lening, geen schenking. De Piek moet 835 euro per maand aflossen aan de gemeente. Ook belangrijk: het geld gaat naar het opknappen van het pand. Dus mocht De Piek uiteindelijk toch stoppen, dan is het geld naar het pand gegaan en dat komt de gemeente als eigenaar van het pand ook ten goede."

Weug is er duidelijk over: het is geen verkiezingsstunt. "Juist omdat het belangrijk is om zo snel mogelijk aan een oplossing te werken, kom ik nu met dit voorstel. Dit kan niet wachten tot na de verkiezingen."

Het voorstel wordt 1 maart behandeld in de gemeenteraad in Vlissingen.

