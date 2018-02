Bomen langs Molendijk bij Oud-Vossemeer worden gekapt

Molendijk bij Oud-Vossemeer (foto: Omroep Zeeland)

Voor de gekapte bomen worden in maart nieuwe iepen geplant.

Te smal en te bochtig

De provincie neemt maatregelen omdat op de Molendijk bij Oud-Vossemeer al veel ernstige ongelukken zijn gebeurd. Dat komt vooral omdat de weg eigenlijk te smal en te bochtig is voor het vele verkeer dat er gebruik van maakt.

Vorig jaar al werd de maximumsnelheid verlaagd naar 60 kilometer per uur. Ook kwamen er snelheidsremmers, reflectorschilden in de bochten en nieuwe belijning. Het vrijliggende fietspad is een vervolg op die maatregelen.

Ingegraven dieptebommen

De aanleg van het pad kan pas nadat archeologisch onderzoek is gedaan en nadat het gebied is onderzocht op explosieven. Er zijn in de Tweede Wereldoorlog namelijk op meerdere locaties dieptebommen ingegraven in de Hiksedijk die de Molendijk kruist.

