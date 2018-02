Motorcrosser vlucht voor de politie na verkeersovertredingen

Hard rijdende politieauto (foto: Omroep Zeeland)

De agenten zagen de verdachte rond 20.00 uur op een crossmotor zonder licht over het fietspad aan de Krooneveldweg bij Middelburg rijden. De bestuurder had meteen door hoe laat het was en reed de rotonde op richting de Veerseweg. Hij negeerde het stopteken.

Achtervolging met 55 kilometer per uur

Toen de agenten op de Veerseweg probeerden de motor tot stilstand te brengen, ging de verdachte er via het trottoir vandoor met een snelheid van 55 kilometer per uur. Om hem te pakken te krijgen gaven de agenten een kleine tik tegen de crossmotor, waarna de bestuurder begon te zwalken en uiteindelijk in de berm viel.

De bestuurder is aangehouden voor het overtreden van meerdere verkeerswetten en zit vast voor verhoor. De politie onderzoekt nog of hij de eigenaar van de motor is of dat deze van diefstal afkomstig is.