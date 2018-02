Deel dit artikel:











Man gewond na instorten muur

Door het instorten van een muur bij een woning aan de Walcherseweg in Middelburg, is vanochtend een man gewond geraakt. Hij is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De Arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeval.

De man raakte gewond toen een muur instortte. (foto: HV Zeeland) Het bedrijfsongeval gebeurde rond 11.20 uur tijdens werkzaamheden bij een woning in de tuin. Behalve de brandweer en een ambulanceteam kwam ook de Rotterdamse traumahelikopter ter plekke. Wat er precies gebeurd is en hoe het met de man gaat, is nog niet bekend. De man werd met de ambulance naar de traumahelikopter vervoerd. (foto: HV Zeeland)