Batterij vervangen bij tolpoortjes straks verleden tijd

Het nieuwe kastje is klein en zwart van kleur. Volgens de directeur van Movenience, het dochterbedrijf van de Westerscheldetunnel die de t-tag beheert, voldoen ze daarmee aan een wens van de gebruikers. Martin Martens: "We kregen vaak te horen dat de gebruikers vinden dat de huidige t-tag te groot is. Deze past beter bij het interieur van de auto."

We ervaren dat gebruikers hem nu te lelijk en te groot vinden om hem op de voorruit te plakken" Harald Schoenmakers, directeur Westerscheldetunnel

Te lelijk

De directeur van de Westerscheldetunnel, Harald Schoenmakers, hoopt dat het design ervoor zorgt dat gebruikers hem nu eerder op de voorruit plakken. Het kastje kan nu buiten het zicht van de bestuurder worden geplakt, bij de achteruitkijkspiegel. "Op dit moment ervaren we dat gebruikers hem te lelijk en te groot vinden om hem op de ruit te plakken, waardoor de t-tag nu vaak verkeerd gehanteerd wordt. Dat zorgt voor opstoppingen bij de poortjes en dat auto's achteruit gaan rijden. We hopen dat dit met de nieuwe t-tag verleden tijd is en het tolplein een stukje veiliger wordt."

Een leuke bijkomstigheid voor de tunnel is dat ze ruim 30.000 blokbatterijen per jaar gaan besparen, omdat de accu vijf jaar meegaat. Een batterij omwisselen bij de tolpoortjes is dan niet meer nodig. Om de accu te besparen is er geen piep meer te horen bij het passeren van de tolpoortjes.

Omwisselen

Het duurt nog wel even voordat de blokbatterij helemaal uit het beeld verdwijnt. De kastjes worden de komende vijf jaar omgewisseld. Omdat er ruim 80.000 t-tags in omloop zijn wordt het omwisselen in fases gedaan. Na de zomer kunnen de eerste huidige gebruikers een nieuwe t-tag verwachten, nieuwe abonnees krijgen er vanaf morgen al een.

