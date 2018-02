'De mooiste kasseistroken liggen in Zeeuws-Vlaanderen'

Het peloton rijdt over de kasseien in Zeeuws-Vlaanderen (foto: Orange Pictures)

Sargentini, afkomstig uit Amsterdam, is gefascineerd door kasseistroken, al sinds de tijd dat hij voor het eerst als toerfietser reed over de beroemde parkoersen van klassiekers als Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Om goed voorbereid voor de dag te komen ging hij op zoek naar kasseistroken in Nederland.

Met hulp van lezers van website hetiskoers.nl en het blad Fiets Magazine vond Martijn Sargentini vele tientallen kasseistroken door het hele land. Vijftig daarvan heeft hij uitgebreid beschreven in zijn boek. Het gaat om stukken die onderdeel zijn van een wielerwedstrijd en voor een amateur goed te doen zijn.

Lyrisch over stroken in Zeeuws-Vlaanderen

De mooiste kasseiwegen liggen volgens Sargentini in Zeeuws-Vlaanderen. Hij is lyrisch over de stroken in het parkoers van de Omloop van de Braakman en prijst waterschap Scheldestromen voor het goede beheer van de wegen.

De schrijver is er blij mee dat in grote wielerrrondes als de Giro d'Italia en de Tour de France de laatste jaren steeds vaker onverharde wegen worden opgezocht. Gevraagd naar de reden van die populariteit van de kasseien wijst hij op de rijke historie van het wielrennen waarin helden over de stenen moesten ploeteren. En bovendien, zegt Sargentini, "ze liggen in een mooie omgeving."

Beluister hier het complete interview met Martijn Sargentini: