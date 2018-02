Verbouwing Cuyperskerk begint eind maart

De laatste dienst in de rooms-katholieke kerk was eind 2012. (foto: Omroep Zeeland )

De Stichting Cuyperskerk Sas van Gent probeert al jaren de rooms-katholieke kerk te behoeden voor de sloop. Door het gebouw te renoveren kan het een herbestemming krijgen en zo moet de kerk weer een centrale rol in Sas van Gent gaan spelen. Met de renovatie is een kleine 2 miljoen euro gemoeid.

'De offertes blijven niet eeuwig geldig'

De stichting had nog gehoopt op een Europese subsidie van 150.000 euro, maar die is niet toegekend. Omdat langer wachten de renovatie alleen maar duurder maakt, wilde de stichting toch zo snel mogelijk beginnen. "De offertes van aannemers blijven niet eeuwig geldig", zegt architect Guido Goethals. Het tekort is opgelost door voor een andere invulling te kiezen waardoor er minder aanpassingen gedaan moesten worden aan de kerk. Het plan om ook een sportschool te beginnen in de kerk is afgeblazen.

De Cuyperskerk is een rijksmonument (foto: Omroep Zeeland )

De rooms-katholieke Maria Hemelvaartskerk werd eind 2012 gesloten. Het gebouw, ontworpen door architect Cuypers, is van 1892. De Elisabeth Parochie sloot de kerk vanwege het teruglopend aantal kerkgangers.

Vooralsnog wordt nog maar een vleugel van de kerk gerenoveerd. De verbouwing duurt ongeveer een jaar.

Als de renovatie klaar is, kunnen startende ondernemers tegen een laag tarief een flexplek huren in de kerk. Daarnaast opent zorginstelling Zeeuwse Gronden een cafe-restaurant in de kerk, als dagbesteding voor haar cliënten. Ook wil de instelling een paar keer maand een zogenoemde boerenmarkt houden, waar tegen een lage prijs producten rechtstreeks van de boer kunnen worden gekocht.

