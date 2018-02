Vlissingen en GOES strijden op 3 april om KNVB-ticket

Een moment uit de wedstrijd VC Vlissingen-GOES (foto: Paul ten Hacken)

Favorieten

Op papier zijn VC Vlissingen en GOES allebei favoriet voor het halen van de halve finale, want de tegenstanders van de Zeeuwse hoofdklassers spelen allebei op een lager niveau. Sliedrecht, de tegenstander van GOES, speelt dit seizoen in de eerste klasse. De tegenstander van Vlissingen, Cluzona, speelt in de zondag 2e klasse E.

Tegen elkaar

Als Vlissingen en GOES er allebei in slagen te winnen, dan spelen ze in de halve finale tegen elkaar en plaatsen ze zich dus beiden voor het KNVB-bekertoernooi. De twee hoogstspelende Zeeuwse zondagclubs treffen elkaar in ieder geval op 18 maart, want dan staat in Goes de competitiewedstrijd tussen beide verenigingen gepland.

Programma kwartfinale districtsbeker