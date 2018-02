Deel dit artikel:











Amber Alert: kijk uit naar ontvoerde baby Hannah

De politie heeft een Amber Alert verstuurd vanwege de ontvoering van een zeven maanden oude baby in het Brabantse Eersel. De baby, Hannah Simons, was bij een verzorger en is waarschijnlijk meegenomen door haar biologische ouders. Hannah was door jeugdzorg onttrokken aan het ouderlijk toezicht.

Amber Alert: kijk uit naar ontvoerde baby Hannah (foto: Politie) Het alert is verstuurd omdat de politie zich 'ernstige zorgen' maakt over de veiligheid van het kind. Omdat niet duidelijk is welke kant de ontvoerders zijn gevlucht, plaatst Omroep Zeeland op verzoek van Amber Alert dit bericht. De ontvoering vond maandagmorgen iets na negen uur plaats op een parkeerplaats bij een supermarkt in het Brabantse dorp bij Eindhoven. Het meisje zou uit een maxi-cosi zijn getrokken. De man en vrouw gingen er vervolgens vandoor in een zwarte Mercedes ML270 CDI met het kenteken 94-GK-PB. Iedereen die meer weet over de ontvoering of aanwijzingen heeft, wordt verzocht 112 te bellen De man en vrouw gingen er vandoor in een zwarte Mercedes ML270 CDI met het kenteken 94-GK-PB (foto: Politie)