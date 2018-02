Deel dit artikel:











Wel ijsdag in Vlissingen niet in Westdorpe

Vlissingen heeft de eerste ijsdag van deze winter achter de rug. Dat betekent dat het kwik de hele dag niet boven het vriespunt is uitgekomen. Op het warmste moment was het -0,3 graden. Bij de andere weerstations in Westdorpe en Wilhelminadorp kwam het kwik vandaag wel even boven de nul graden uit.

(foto: Ria Brasser Oost-Souburg) Weervrouw Margot Ribberink noemt het 'bijzonder' dat het in Vlissingen kouder was dan in de rest van de provincie. Maar een verklaring heeft ze niet. De komende dagen blijft het koud volgens de weervrouw. Ze verwacht dan ook dat er nog meer ijsdagen zullen volgen deze week. "Morgen niet, maar woensdag en donderdag daarentegen wel." eerste ijsdag in Vlissingen De komende nachten zal het matig gaan vriezen met vooral op woensdag en donderdag 'een snijdende koude wind'. Vooralsnog lijkt het erop dat de temperaturen na vrijdag weer stijgen.