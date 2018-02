Luiers over? Breng ze naar Lesbos!

Bij Lian Hoekman in 's Gravenpolder is één van de tien inzamelpunten. Haar dochter schrijft voor familieblad Terdege en heeft deze actie opgezet. "Mijn dochter wist niet wat ze hoorde toen ze iemand uit Lesbos interviewde over de omstandigheden daar. Kinderen kregen plastic zakken om hun billetjes gebonden en daar heb ik echt medelijden mee", vertelt Hoekman. Ze is zelf oma en zou er niet aan moeten denken dat haar kleinkinderen er zo bij zouden moeten lopen: "Ik vind het zo triest dat kinderen geen luier hebben en het met een plastic zak moeten doen, vandaar dat ik meedoe."

Geen eten of drinken, maar luiers

De actie is nodig, maar toch zou je denken dat eten en drinken belangrijker zijn dan luiers voor de vluchtelingen. Daar denkt Hoekman anders over: "Drinken komt er toch wel, maar dat is dan water om te drinken en niet om luiers te wassen. Dus daarom moeten die luiers er komen, die kinderen moeten verschoond worden."

Voor het huis van de familie Krijger in Krabbendijke staat een inzamelbox speciaal voor de luiers (foto: Omroep Zeeland)

Andere families in Zeeland doen ook hun best om een bijdrage te leveren aan de actie zoals de familie Krijger. "Wij hebben een box voor het huis gezet waar mensen hun luiers in kunnen doen. De kinderen checken elke dag of er luiers in zitten en brengen ze dan naar de schuur waar we nu 17 pakken hebben liggen", vertelt Renske Krijger.

Luiers kunnen nog worden ingeleverd tot aankomende woensdag bij de onderstaande adressen:

Inzameladressen