Duik in het verleden van Veere vanuit de luie stoel

Wie dat wil, kan nu vanaf de bank grasduinen door het oude archief van de stad Veere. Twee archivarissen van het Zeeuws Archief zijn vier jaar bezig geweest om de oude stukken door te nemen en te beschrijven. Die inventarisatie staat nu online.

"Het is een heel mooi, maar vooral ook oud archief. Het stamt al uit 1349", zegt Hannie Kool-Blokland van het Zeeuws Archief. De archivarissen hebben zich beperkt tot het oude gedeelte van het Veerse archief tot 1816. "Het was een secuur klusje", zegt Kool-Blokland. "Het is 130 meter archief en het is ook nog eens heel onduidelijk schrift. Klein priegelschrift. Pas vanaf de 18de eeuw wordt het een beetje leesbaar."

Kapersbrief

Tijdens hun werk kwamen de archivarissen ook een oude verordening van de broodprijs tegen: "Veere moest regelen dat het brood niet te duur werd en dat de bakkers het niet te licht verkochten", de verordening op zich is niet het bijzondere, maar wel de kaft "Dat was een stukje perkament. Maar dat bleek een kapersbrief te zijn uit de 16de eeuw", zegt Kool-Blokland.

Met een kapersbrief kreeg een kapitein van een schip toestemming om in tijden van oorlog een vijandig schip te kapen en de opbrengst mee te nemen. Die ten goede kwam aan de Staat. "Denk aan Piet Hein die op die manier de zilvervloot binnenbracht", zegt Kool-Blokland.

Archivaris Ivo van Loo kijkt met plezier terug op deze immense klus. "Het was heel intensief, ik heb er bijna onafgebroken aan gewerkt. Fantastisch, één van de leukste dingen die ik ooit heb gedaan. En je weet dat je met iets belangrijks bezig bent".

Dat het oude deel van het archief nu online staat, betekent niet dat de klus er nu op zit volgens Hannie Kool-Blokland. "We hebben nog heel veel werk. Het nieuwe stuk uit het archief van Veere moet nog gebeuren (van na 1816, red.) en dan nog de gemeente Veere met alle andere dorpen. Dus we hebben nog veel werk."

Thuisgestuurd

Dat de inventaris nu online is te bekijken, betekent nog niet dat elk stuk is gedigitaliseerd. Daarvoor moeten mensen nog naar het Zeeuws Archief. "Maar", zegt Kool-Blokland, "je kunt aan ons vragen om een stuk te digitaliseren en dan krijg je dat twee weken later tegen een geringe vergoeding thuisgestuurd."

En Van Loo is niet bang dat hij nu in een zwart gat valt. "Ik heb zoveel gewerkt, dat ik nu negen weken op vakantie kan. Fietsen in Australië... Even Veere achter me laten, even iets anders doen dan het archief."