Schaatsen in Tholen kunnen weer in het vet (foto: Conny Salome | Verzeeuwigd)

De schaatsbaan op de Oesterputten in Tholen gaat deze week definitief niet meer open. Eind vorige week zag het er nog veelbelovend uit, maar de harde wind en de felle zon gooien roet in het eten.

Aan de zonkant van de baan is het ijs nog maar 1 cm dik. Terwijl het aan de schaduwkant al 3 tot 4 centimeter dik is, maar daar is het ijs van slechte kwaliteit. Door de harde wind zitten er vastgevroren golven in het ijs.

Stichting S.T.A.D., die de ijsbaan beheert, verwacht niet dat dit in de komende twee tot drie dagen nog goed komt. En met de aangekondigde dooi aan het einde week verwacht de stichting ook niet dat het nog goed gaat komen.

De schaatsbaan in Tholen is in 2012 geopend en is nog nooit gebruikt. In 2016 zag het er ook lange tijd goed uit, maar toen werd de ijsbaan vlak voordat het ijs dik genoeg was, vernield door vandalen.

Lees ook: