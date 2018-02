Bewoners binnenstad toch bang voor schade bouw sluis

(foto: Omroep Zeeland)

Het ging met name over de vraag of de bouw overlast voor de omgeving oplevert. Volgens de bouwers en de opdrachtgevers is het uitgesloten dat er schade ontstaat aan huizen in Terneuzen door de bouw. In de jaren '60 gebeurde dat wel bij de aanleg van het huidige sluizencomplex, maar volgens de bouwers wordt er nu op een heel andere manier gewerkt en is de veiligheid gewaarborgd.

Niet overtuigd

Maar niet iedereen laat zich overtuigen. "Je zult zien dat er schade komt aan huizen", liet een van de aanwezigen weten. "Wij hebben dit jaren geleden in Rotterdam meegemaakt. Door de aanleg van een stuk metro moesten wij ons huis uit, door de schade die daardoor ontstond. Ze kunnen mij niet wijsmaken dat dit hier niet kan gebeuren. ook al zeggen ze hier dat er gegarandeerd geen schade zal ontstaan."

Omwonenden laten zich niet overtuigen

De bijeenkomsten werden gehouden in het Portaal van Vlaanderen aan de Binnenvaartweg in Terneuzen. In juni start aannemer Sassevaart met de eerste grote werkzaamheden voor de nieuwe zeesluis. Het gaat dan om de aanleg van een waterkerende muur nabij de Westsluis. Komende maand beginnen hiervoor de voorbereidingen.

Waarom een nieuwe sluis? Het sluizencomplex in Terneuzen is de toegang tot de havens van Gent en Terneuzen en een schakel in de Seine-Schelde verbinding. De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en een vlottere doorstroming van het toenemende scheepvaartverkeer. Schepen van 120.000 ton zullen kunnen doorvaren op het kanaal Gent-Terneuzen. In vergelijking met de huidige Westsluis wordt de Nieuwe Sluis 2,5 meter dieper, 15 meter breder, 137 meter langer én een stuk sneller. Aannemerscombinatie Sassevaart Het Vlaams-Nederlandse consortium Sassevaart kwam na het aanbestedingstraject als winnaar uit de bus om de Nieuwe Sluis te bouwen. In deze combinatie zitten: BAM Infra B.V., DEME Infra Marine Contractors B.V., Dredging International N.V., BAM Contractors N.V. en Algemene Aannemingen Van Laere N.V.. Sassevaart biedt aan om de Nieuwe Sluis te bouwen voor een bedrag van 753.346.000 euro (inclusief BTW). Economische boost

Het eerste schip kan in 2022 door de Nieuwe Sluis. Nederland investeert ruim 190 miljoen. Vlaanderen staat in voor de overige kosten. Uit de Europese CEF-fondsen wordt ruim 48 miljoen geput en ook de Haven van Gent draagt bij in het Vlaamse aandeel. De Nieuwe Sluis moet een economische boost geven aan alle bedrijven in de Kanaalzone.

